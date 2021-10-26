جرير للتسويق تبيع قطعة أرض بـ97.9 مليون ريال

أعلنت شركة جرير للتسويق عن توقيع عقد بيع قطعة الأرض المملوكة لها، والواقعة في مدينة الرياض، بحي الياسمين، والبالغ مساحتها نحو 10.5 ألف متر مربع.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن المشتري طرف ذو علاقة وهو شركة جرير العقارية، بقيمة 97.9 مليون ريال.

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وأضافت أن البيع سينتج عنه ربح قدره 38.49 مليون ريال، وسيظهر الأثر المالي للعقد خلال الربع الرابع من 2021.

وأوضحت أن شركة جرير العقارية "المشتري" مملوكة بنسبة 100% بطريقة غير مباشرة لبعض أعضاء مجلس إدارة شركة جرير للتسويق.

وذكرت جرير للتسويق، أنها تلقت عرضاً من المشتري لشراء قطعة أرض ضمن أصول الشركة والتي كانت مخصصة لإقامة مشروع تم إلغاؤه، وبعد دراسة العرض في ضوء تقييمات الأرض من قبل ثلاثة مقيمين معتمدين، رأت الشركة أن قبول هذا العرض يحقق أفضل مصلحة للشركة.

وأكدت الشركة على أن العقد لم يتضمن أية شروط تفضيلية، بالإضافة إلى أنه لم يشارك أياً من أعضاء المجلس أو لجنة المراجعة ذو المصلحة بمناقشات أو قرار الموافقة على العقد. وأنه سيتم المصادقة على هذا العقد خلال اجتماع الجمعية العامة القادمة.