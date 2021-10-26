"هرفي للأغذية" تربح 60 مليون ريال في الربع الثالث بزيادة سنوية 45%

أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة هرفي للخدمات الغذائية "هرفي للأغذية"، ارتفاع صافي أرباحها بنسبة 45.15% بعد الزكاة والضريبة، في الربع الثالث من 2021، لتصل إلى 60.06 مليون ريال، مقابل 41.38 مليون ريال صافي أرباح الربع المماثل من 2020.

وارتفع صافي أرباح "هرفي للأغذية" بنسبة 125.18% في الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بأرباحها البالغة 26.67 مليون ريال في الربع الثاني من 2021.

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وذكرت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، أن أرباحها في الربع الثالث من عام 2021 البالغة 60 مليون ريال هي أعلى أرباح ربع سنوية في تاريخ الشركة ومنذ إدراجها في عام 2010، كما حقق قطاع المطاعم بشهر يوليو 2021 مبيعات قدرها 125.7 مليون ريال وهي أعلى مبيعات شهرية لقطاع المطاعم في تاريخ الشركة.

وقالت الشركة، إن سبب زيادة صافي الربح للربع الثالث من عام 2021 مقارنة بصافي الربح للربع الثالث من عام 2020، يعود بشكل رئيسي إلى زيادة المبيعات بنسبة 13.2%، بالإضافة إلى انخفاض المصاريف الإدارية والعمومية، وانخفاض المصاريف التمويلية، على الرغم من انخفاض الإيرادات الأخرى، وزيادة مصاريف البيع والتسويق.

وخلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، ارتفع صافي أرباح "هرفي للأغذية" بنسبة 247.67% لتصل إلى 112.2 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل 32.27 مليون ريال أرباحها في الفترة المماثلة من 2020.