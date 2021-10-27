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أرباح بنك الرياض ترتفع 19% إلى 1.5 مليار ريال في الربع الثالث

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سوق السعودية

أرباح بنك الرياض ترتفع 19% إلى 1.5 مليار ريال في الربع الثالث

بسبب انخفاض إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 20.9%

دبي - العربية.نت

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قفزت أرباح بنك الرياض بنسبة 19.06% في الربع الثالث من 2021، إلى 1.543 مليار ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل 1.296 مليار ريال في الربع المماثل من 2020.

وبحسب البيانات المالية للبنك، على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، فإن صافي أرباح البنك ارتفع بنسبة 2.05% في الربع الثالث من 2021، مقارنة بصافي ربح نحو 1.512 مليار ريال في الربع الثاني من 2021.

وذكر البنك، أن ارتفاع صافي الربح بالربع الثالث من العام الجاري، على أساس سنوي، بنسبة 19.0% يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض إجمالي مصاريف العمليات، كما ارتفع صافي دخل المتاجرة وصافي مكاسب بيع الاستثمارات لغير أغراض المتاجرة وصافي دخل تحويل العملات الأجنبية وتوزيعات الأرباح.

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وأضاف البنك الانخفاض في إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 20.9% جاء نتيجة للانخفاض في صافي مخصص الانخفاض لخسائر الائتمان والموجودات المالية الأخرى وصافي مخصص الانخفاض في قيمة الاستثمارات، قابله جزئياً ارتفاع في رواتب الموظفين وما في حكمها والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى.

وخلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، ارتفع صافي ربح بنك الرياض بنسبة 14.94% إلى 4.408 مليار ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 3.835 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

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