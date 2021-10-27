.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أرباح بنك دبي الإسلامي الفصلية تنمو 20% إلى 1.2 مليار درهم

  • الخط
بنك دبي الإسلامي جديد
بنك دبي الإسلامي
سوق دبي

أرباح بنك دبي الإسلامي الفصلية تنمو 20% إلى 1.2 مليار درهم

صافي الإيرادات التشغيلية حققت نمواً قوياً بنسبة 5٪ على أساس ربع سنوي

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلن بنك دبي الإسلامي، الذي يعد ثاني أكبر بنك إسلامي في العالم، اليوم الأربعاء عن نمو صافي أرباحه خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 20% إلى 1.2 مليار درهم.

وأظهرت بيانات البنك، أن أرباح التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، تراجعت إلى 3.069 مليار درهم، مقابل 3.124 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وقال البنك إن صافي الإيرادات التشغيلية حققت نمواً قوياً بنسبة 5٪ على أساس ربع سنوي و%3 على أساس سنوي، ليصل الآن إلى 7.1 مليار درهم منذ بداية العام حتى تاريخه.

واستمر انخفاض النفقات التشغيلية بنسبة %12 على أساس سنوي من 2,134 مليون درهم إلى 1,874 مليون درهم، حيث تساهم الاستثمارات المتواصلة في التقنيات الرقمية إلى جانب مواصلة تحقيق التوافق بعد عملية الدمج .

سجلت الأرباح قبل مخصصات انخفاض القيمة 5,275 مليون درهم بزيادة بنسبة %7 على أساس ربع سنوي و%10 على أساس سنوي.

تراجعت خسائر انخفاض القيمة بنسبة %10 على أساس ربع سنوي و%18 على أساس سنوي لتصل إلى 2,174 مليون درهم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
"سلام مربع".. هنيدي يتوجه بنداء عاجل لأهالي السعودية
أوراق خضراء من مطبخك.. 7 فوائد للقلب والمعدة والمناعة أوراق خضراء من مطبخك.. 7 فوائد للقلب والمعدة والمناعة
الأكثر قراءة
هرب وانتشار الفيديو الفاحش دل عليه.. القبض على متحرش بمصر هرب وانتشار الفيديو الفاحش دل عليه.. القبض على متحرش بمصر
اكتشاف جديد.. هذا الهرمون يتحكم في حجم الكرش اكتشاف جديد.. هذا الهرمون يتحكم في حجم الكرش
حمدوك يعود إلى منزله وبلينكن يحادثه.. البرهان يعلن تشكيل مجلسي سيادة وحكومة حمدوك يعود إلى منزله وبلينكن يحادثه.. البرهان يعلن تشكيل مجلسي سيادة وحكومة
استغاثة على فيسبوك.. تصفية مجرم روّع سكان مدينة مصرية  استغاثة على فيسبوك.. تصفية مجرم روّع سكان مدينة مصرية 
صلاح يضرب عصفورين بحجر واحد.. الكرة الذهبية والعقد الجديد صلاح يضرب عصفورين بحجر واحد.. الكرة الذهبية والعقد الجديد
غضب يمني من تصريحات قرداحي.. ورسالة استنكار للخارجية اللبنانية غضب يمني من تصريحات قرداحي.. ورسالة استنكار للخارجية اللبنانية
قبل أن تذهب
مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن مشروع العودة إلى المدارس في مأرب
مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن مشروع العودة إلى المدارس في مأرب
اكتشف المزيد