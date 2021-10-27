أرباح بنك دبي الإسلامي الفصلية تنمو 20% إلى 1.2 مليار درهم

أعلن بنك دبي الإسلامي، الذي يعد ثاني أكبر بنك إسلامي في العالم، اليوم الأربعاء عن نمو صافي أرباحه خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 20% إلى 1.2 مليار درهم.

وأظهرت بيانات البنك، أن أرباح التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، تراجعت إلى 3.069 مليار درهم، مقابل 3.124 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي.

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وقال البنك إن صافي الإيرادات التشغيلية حققت نمواً قوياً بنسبة 5٪ على أساس ربع سنوي و%3 على أساس سنوي، ليصل الآن إلى 7.1 مليار درهم منذ بداية العام حتى تاريخه.

واستمر انخفاض النفقات التشغيلية بنسبة %12 على أساس سنوي من 2,134 مليون درهم إلى 1,874 مليون درهم، حيث تساهم الاستثمارات المتواصلة في التقنيات الرقمية إلى جانب مواصلة تحقيق التوافق بعد عملية الدمج .

سجلت الأرباح قبل مخصصات انخفاض القيمة 5,275 مليون درهم بزيادة بنسبة %7 على أساس ربع سنوي و%10 على أساس سنوي.

تراجعت خسائر انخفاض القيمة بنسبة %10 على أساس ربع سنوي و%18 على أساس سنوي لتصل إلى 2,174 مليون درهم.