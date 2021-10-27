"بوان" تربح 40.9 مليون ريال في الربع الثالث بزيادة سنوية 38.4%

أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة بوان، ارتفاع صافي أرباحها بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 38.4% في الربع الثالث من 2021 إلى 40.93 مليون ريال، مقابل صافي ربح نحو 29.57 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وعلى أساس ربعي، تراجعت أرباح "بوان" بنسبة 5.07% في الربع الثالث من 2021، مقابل صافي ربح نحو 43.12 مليون ريال في الربع الثاني من العام ذاته.

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وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الثالث من العام الحالي يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع مبيعات وصافي أرباح قطاع الصناعات المعدنية والخشبية متأثراً بزيادة كميات المنتجات المعدنية المبيعة ومتوسط أسعار بيع المنتجات المعدنية والخشبية، وارتفاع مبيعات قطاع الصناعات الكهربائية متأثراً بزيادة متوسط أسعار البيع مما أدى إلى تحقيق أرباح بالمقارنة مع خسائر للربع المماثل من العام السابق.

وأضافت أنه يعود كذلك إلى ارتفاع مبيعات وصافي أرباح قطاع الصناعات البلاستيكية متأثراً بزيادة الكميات المباعة ومتوسط أسعار البيع، وانخفاض تكلفة التمويل نتيجة لسداد جزء من القروض، وانخفاض مخصص خسائر الائتمان المتوقعة على الموجودات المالية، بالإضافة إلى تحقيق أرباح طفيفة من العمليات غير المستمرة بالمقارنة مع خسائر للربع المماثل من العام السابق.

وارتفعت أرباح "بوان" بنسبة 108.7% في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، إلى 125.74 مليون ريال، مقابل 60.24 مليون ريال أرباح الفترة المماثلة من 2020.