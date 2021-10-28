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رئيس لوسيد: السعودية بالمرتبة الثانية في الطلبيات المسبقة لسياراتنا

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سيارات كهربائية

رئيس لوسيد: السعودية بالمرتبة الثانية في الطلبيات المسبقة لسياراتنا

صندوق الاستثمارات العامة يساهم في الشركة

دبي - العربية.نت

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كشف الرئيس التنفيذي لشركة لوسيد موتورز بيتر لاورنسن أن السعودية تحتل المرتبة الثانية، من حيث الطلبيات المسبقة لسيارات لوسيد.

وأضاف في كلمته أمام مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار أن سيارة لوسيد إير ستكون متاحة لزبائن الشركة خلال عطلة هذا الأسبوع.

وتعد شركة لوسيد، التي يساهم بها صندوق الاستثمارات العامة، أول شركة سيارات كهربائية يتم إدراجها في البورصة من خلال صفقة SPAC لإنتاج سيارة قابلة للبيع بالفعل للمستهلكين.

ويعد هذا الإنجاز حاسماً بالنسبة لشركة لوسيد، التي ظهرت لأول مرة في بورصة ناسداك في يوليو وينظر إليها على أنها الأوفر حظاً لمنافسة رائدة السيارات الكهربائية تسلا.

وفي تصرحات سابقة قال لاورنسن: "يسعدني أن سيارات الإنتاج التي تتمتع بهذا المستوى من الكفاءة تعمل حالياً على الخروج من المصنع".

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