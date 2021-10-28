"جدوى ريت" يستحوذ على "بوليفارد الرياض"

أعلنت شركة جدوى للاستثمار بصفتها مدير صندوق جدوى ريت السعودية، اليوم الخميس، عن إتمام الاستحواذ على عقار بوليفارد الرياض وهو مجمع تجاري ومكتبي يقع في مدينة الرياض بحي حطين، وذلك بعد الانتهاء من عملية التخصيص الخاصة بزيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق.

وذكرت جدوى للاستثمار في بيان على "تداول السعودية"، أن هذا الاستحواذ من شأنه توسيع وتنويع قاعدة الأصول التي يمتلكها الصندوق حالياً.

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وتوقع مدير الصندوق بأن يكون الأثر الناتج عن هذا التطور إيجابياً بشكل عام على أداء ونتائج الصندوق.

كانت شركة جدوى للاستثمار بصفتها مدير صندوق جدوى ريت السعودية، أعلنت في مارس 2021، عن توقيع الصندوق اتفاقية بيع وشراء عقار مجمع بوليفارد الرياض وهو عبارة عن مجمع تجاري مكتبي مقام على أرض مساحتها الإجمالية (18,854.35) مترا مربعا، ومسطحات بناء تبلغ (36,340) متر مربع.

وتبلغ قيمة الشراء مبلغ وقدره 320 مليون ريال (85.3 مليون دولار) سيتم تمويل عملية الشراء عن طريق زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق التي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس إدارة الصندوق والتي تبلغ 370 مليون ريال، وذلك من خلال قبول مساهمة عينية من بائع الأصل العقاري الجديد بمبلغ 120 مليون ريال سعودي بالإضافة إلى إصدار وحدات نقدية إضافية في الصندوق بقيمة 250 مليون ريال.