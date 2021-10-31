أرباح "حلواني إخوان" الفصلية تتراجع 44% إلى 14 مليون ريال 

أعلنت شركة حلواني إخوان، اليوم الأحد، عن النتائج المالية الأولية للربع الثالث من العام الجاري، محققة تراجعا في صافي الربح بنسبة 44%.

وأظهرت بيانات الشركة، أن صافي الربح خلال الربع الثالث بلغ 14 مليون ريال، مقابل 25.04 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

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وتراجعت الإيرادات خلال تلك الفترة بنسبة 7.5% لتصل إلى 236.9 مليون ريال.

ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال تلك الفترة إلى انخفاض ايرادات الشركة في السعودية خلال الربع الحالي مقارنة بمبيعات غير اعتيادية للربع المماثل من العام السابق بسبب متغير تأثير(كوفيد-19) بالرغم من ارتفاع في ايرادات الشركة التابعة في مصر.

وعزت التراجع أيضا إلى الإرتفاع في تكاليف المواد الأولية و الزيادة في نسبة الخصومات والحوافز الممنوحة للعملاء والمستهلكين لضعف القوة الشرائية للمستهلكين بسبب الاجراءات الاحترازية.

وزادت المصروفات البيعية والتسويقية خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق نتيجة قيام الشركة بحملة تسويقية حسب الخطة الاستراتيجية للشركة ولدعم تدشين المنتجات الجديدة.

وخلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، تراجعت أرباح الشركة بنسبة 19.3% إلى 65.68 مليون ريال، فيما تراجعت الإيرادات بنسبة 2.7% إلى 792.1 مليون ريال.