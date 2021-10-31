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صندوق "الخبير ريت" يوزع 17.6 مليون ريال على المساهمين

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شعار صندوق الخبير ريت
سوق السعودية

صندوق "الخبير ريت" يوزع 17.6 مليون ريال على المساهمين

من مطلع يوليو 2021 إلى 30 سبتمبر 2021

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة الخبير المالية عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق الخبير ريت عن الفترة من مطلع يوليو 2021 إلى 30 سبتمبر 2021، بنحو 17.63 مليون ريال.

وقالت شركة الخبير المالية في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن قيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.125 ريال للوحدة، بنسبة توزيع إلى السعر الأولي للوحدة 1.25%، وتبلغ نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول 2.040%.

ويبلغ عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها نحو 141 مليون وحدة.

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وتكون نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول كما في 30 يونيو 2021، وأحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم 14 نوفمبر 2021.

وسيتم دفع التوزيعات خلال 30 يوم عمل من تاريخ أحقية التوزيع.

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