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هيئة سوق السعودية تتخذ إجراءات نظامية ضد هذا الحساب على "تويتر"

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هيئة السوق المالية السعودية مناسبة
هيئة السوق المالية السعودية
سوق السعودية

هيئة سوق السعودية تتخذ إجراءات نظامية ضد هذا الحساب على "تويتر"

الهيئة تدعو المتعاملين إلى قصر تعاملاتهم مع مؤسسات السوق المرخص لها

دبي - العربية.نت

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أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، أنها بصدد استكمال الإجراءات النظامية ضد شخص غير مرخص له من الهيئة في ممارسة أعمال الأوراق المالية في المملكة.

وقالت الهيئة في بيان، اليوم الأحد، إنها تحيط المواطنين والمستثمرين في السوق المالية بأن حساب رابح للأسهم السعودية (rabeh_saudi@) في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) على الشبكة المعلوماتية (الإنترنت) يمارس أعمال الأوراق المالية دون ترخيص.

وذكرت أن ذلك يأتي انطلاقاً من مسؤوليتها في حماية المواطنين والمستثمرين من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية.

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وأكدت الهيئة حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة.

ودعت الهيئة جميع المتعاملين والمستثمرين في السوق المالية السعودية إلى قصر تعاملاتهم في الأوراق المالية على مؤسسات السوق المالية المرخص لها من الهيئة في ممارسة أعمال الأوراق المالية، وعدم التعامل مع الأشخاص غير المرخص لهم سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين، وذلك بالتثبت من حصول الجهات التي يتعاملون معها على ترخيص من هيئة السوق المالية من خلال الاطلاع على موقع الهيئة الإلكتروني لمعرفة مؤسسات السوق المالية المرخص لها من الهيئة.

وتابعت: "يحق لمن اتفق أو تعاقد مع شخص غير مرخص له أن يتقدم بموجب الفقرة (ب) من المادة الستين من النظام بشكل فردي أو جماعي إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية لطلب فسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى يكون قد دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى الهيئة في هذا الشأن".

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