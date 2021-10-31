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"اللجين" تعتزم توزيع 69 مليون ريال على المساهمين

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اللجين- شركة ناتبت التابعة لها
شركة "ناتبت" التابعة لشركة "اللجين"
سوق السعودية

"اللجين" تعتزم توزيع 69 مليون ريال على المساهمين

بواقع ريال للسهم

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة اللحين القابضة عن قرار مجلس إدارتها بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2021، بإجمالي 69.2 مليون ريال، لعدد أسهم مستحقة 69.2 مليون سهم.

وقالت "اللجين" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن حصة السهم من التوزيع ريال للسهم، بنسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 10%.

وأضافت أن تاريخ الأحقية 4 نوفمبر 2021، وتاريخ التوزيع 18 نوفمبر 2021.

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وأعلنت "اللجين" في بيان منفصل، عن سياسة توزيع الأرباح، وذلك عبر توزيع أرباح على مساهمي الشركة بحد أدنى ريال بما يعادل 10% من رأس المال المدفوع عن كل سنة للأعوام 2022 و2023.

وأضافت أن سياسة توزيعات الأرباح قابلة للتغيير بناء على أي تغييرات جوهرية في استراتيجية وأعمال الشركة، وزيادة استثمارات ومشاريع الشركة المستقبلية، وكذلك أي التزامات حالية أو مستقبلية لجهات تمويلية.

كما تستهدف الشركة من خلال هذه السياسة الى الموازنة بين التوزيعات النقدية والاستمرار في دعم استثمارات الشركة بما يتناسب مع حجم النمو المتوقع والتوسع في الأعمال.

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