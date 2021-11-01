أرباح "أملاك للتمويل" ترتفع 27% إلى 29.5 مليون ريال بالربع الثالث

ارتفع صافي أرباح شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري، بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 27.17% في الربع الثالث من العام الجاري، إلى 29.5 مليون ريال، مقارنة بنحو 23.2 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وعلى أساس ربعي، ارتفعت أرباح "أملاك" بنسبة 4.5% في الربع الثالث من 2021، مقابل صافي ربح نحو 28.2 مليون ريال في الربع الثاني من 2021.

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وقالت شركة "أملاك" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن ارتفاع أرباحها في الربع الثالث من 2021، على أساس سنوي، يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض التكلفة التمويلية نتيجة لعكس الالتزامات المعترف بها سابقًا، والتي لم تعد مستحقة الدفع.

وارتفع صافي أرباح شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري بنسبة 8.4% في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، إلى 82.9 مليون ريال، مقابل 76.49 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2020.