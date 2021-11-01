أرباح إن إم سي ترتفع 12% خلال 9 أشهر إلى 915 مليون دولار

أعلنت شركة إن إم سي للرعاية الصحية، اليوم الاثنين، عن نتائجها المالية والتشغيلية للربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2021، حيث تستعد الشركة إلى الخروج من الإدارة وتسليم الملكية قبل نهاية العام.

وبلغ إجمالي الإيرادات لأعمال "إن إم سي" في الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان خلال التسعة أشهر الأولى من 2021، 915 مليون دولار مقارنة بـ 816 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة ارتفاع 12%، مما يفوق خطة العمل بنسبة 8%. كما بلغ عدد لقاءات المرضى عبر المجموعة 6.7 مليون مريض حتى الآن مقارنة بـ 3.7 مليون مقابلة مريض خلال نفس الفترة من العام الماضي.

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وقالت الشركة في بيان إنه مع حصول المجموعة على الدعم الهائل والموافقة الملحوظة من قبل الدائنين في سبتمبر2021، انتقل الأوصياء المشتركين إلى مرحلة تنفيذ صكوك ترتيبات الشركة (DOCAs)، إذ ستخرج شركات مجموعة إن إم سي المشغلة من الإدارة لتصبح مملوكة من قبل الدائنين. وتعمل الشركة إلى جانب الدائنين والمستشارين على الحصول على الموافقات التنظيمية النهائية وغيرها من الموافقات لضمان اكمال إعادى الهيكلة للشركة حتى يتسنى للمجموعة الخروج من الإدارة في الإطار الزمني المتوقع في 16 ديسمبر 2021.

ويقول ريتشارد فليمنج، العضو المنتدب لشركة ألفاريز ومارسال وأحد الأوصياء المشتركين: "نتطلع إلى تسليم "إن إم سي هيلث" الجديدة إلى مالكيها الجدد بخروجها من الإدارة بنجاح في 16 ديسمبر 2021. تمكنا من عبور طريق طويل والتغلب على العديد من العقبات، ونحن ممتنون جداً لجميع أصحاب المصلحة في جميع أنحاء العالم على دعمهم لـ "إن إم سي" لتحقيق ذلك. نحن الآن نقترب خط النهاية ونحتاج إلى جمع جهودنا لتجميع العناصر النهائية للوصول إليه. بعد إعادة الهيكلة التشغيلية والمالية الكبيرة، أصبحت "إن إم سي" في وضع أفضل من أي وقت مضى ونتطلع للاستفادة من الفرص الجديدة المقبلة لضمان استمرار الجودة الممتازة للرعاية المقدمة للمرضى في جميع مرافق المجموعة".