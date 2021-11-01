"الأهلي" المصري يقترض 200 مليون دولار من "الآسيوي للاستثمار" وصندوق أوبك

وقع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وصندوق أوبك للتنمية الدولية، صفقة قرض إلى البنك الأهلي المصري بقيمة 200 مليون دولار، وذلك بهدف مساعدة البنك على تقديم قروض ميسرة للقطاع، دعم القروض جهود الحكومة المصرية لتعزيز نمو الاستثمارات في مختلف مجالات البنية التحتية.

وأوضح البنك الآسيوي في بيان صادر اليوم الاثنين، أن هذه الصفقة تعد الأولى المشتركة وغير الإقليمية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في قطاع المؤسسات المالية، كما أنها أول مشروع إقراض للبنك الأهلي المصري الذي يستهدف قطاع البنية التحتية. وسيدعم البنك الآسيوي للاستثمار البنك الأهلي المصري في جهوده المستمرة لتعزيز مبادرات الاستدامة.

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قال ونستانتين ليميتوفسكي، نائب الرئيس لعمليات الاستثمار لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية: "تعتبر هذه المشاركة الأولى من نوعها للبنك في صفقة مع أحد البنوك المصرية وسيساعد المشروع البنك الأهلي المصري على تنويع مصادر تمويله لإقراض قطاع البنية التحتية".

وأضاف: "يتماشى هذا المشروع بشكل كامل مع أولويتنا لتعزيز البنية التحتية المستدامة. إن شراكتنا مع صندوق أوبك سيدعم جهود الحكومة المصرية الرامية إلى سد الفجوة بين الطلب على القروض الطويلة الأجل وتوافر الودائع القصيرة الأجل في النظام المالي المصري".

من جانبه، قال هشام الصفتي، رئيس مجموعة المؤسسات المالية والخدمات المالية الدولية في البنك الأهلي المصري: "يتمتع قطاع البنية التحتية بأهمية كبيرة في مصر واقتصادها. وسيسمح التمويل الجديد البالغ 200 مليون دولار من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وصندوق أوبك، للبنك الأهلي المصري بتوسيع محفظة الإقراض والتمويل لهذا القطاع الحيوي، وبالتالي تحسين الخدمات المقدمة للشركات المصرية وإحداث تأثير أوسع على الاقتصاد ككل".

ويندرج القرض في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحديدا الهدف السابع الذي يتمثل في إنشاء مشاريع في الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة، والهدف الثامن الذي يتمثل في العمل اللائق والنمو الاقتصادي، والهدف التاسع الذي يشمل الصناعة والابتكار والبنية التحتية”.