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"الوطنية للبناء" تعيد تقديم طلب الانتقال إلى السوق الرئيسي

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الوطنية للبناء والتسويق
الشركة الوطنية للبناء والتسويق
سوق السعودية

"الوطنية للبناء" تعيد تقديم طلب الانتقال إلى السوق الرئيسي

من خلال النظام الآلي الذي حددته مجموعة تداول السعودية

دبي - العربية.نت

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أعلنت الشركة الوطنية للبناء والتسويق، عن إعادة رفع طلب الانتقال إلى السوق الرئيسي من خلال النظام الآلي الذي حددته مجموعة تداول السعودية لهذا الغرض.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إنها سوف تنتهي من الانتقال للسوق الرئيسي بعد استكمال الإجراءات النظامية والقانونية مع الجهات ذات العلاقة.

وتعتبر تلك المرة الثالثة لتقديم الشركة طلب الانتقال إلى السوق الرئيسي، بعد سحبها الطلب في 20 يونيو الماضي لاستكمال بعض المتطلبات، بعد تقديمه في 17 من الشهر ذاته، ثم تقدمت مرة أخرى في 16 أكتوبر 2021، وأعادته "تداول السعودية" إليها مرة أخرى في 20 أكتوبر الجاري لعدم اكتماله.

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