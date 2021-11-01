"لازوردي" تتحول للربحية بـ7.8 مليون ريال في الربع الثالث من 2021

أعلنت شركة لازوردي للمجوهرات، عن تحول نتائجها المالية إلى الربحية في الربع الثالث من 2021 محققة 7.8 مليون ريال، مقابل خسارة تقدر بنحو 18.8 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وعلى أساس فصلي، انخفضت أرباح الشركة بنسبة 2.5% في الربع الثالث من العام الحالي، قياسا على 8 ملايين ريال في الربع الثاني من 2021.

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وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، الاثنين، إنها واصلت جني ثمار المبادرات التحوّلية للشركة في الربع التالي من العام الحالي وواصلت النمو القوي والذي حققته في النصف الأول من عام 2021.

وذكرت أنها حقّقت ارتفاعاً في إيراداتها التشغيلية بلغت نسبته 38.5% مقارنةً بالربع الثالث من عام 2020، شاركت فيه جميع قنواتها البيعية ومناطق انتشارها الجغرافي.

وأفادت الشركة بأنها حققت تدفّقات نقدية إيجابية من العمليات بلغت 30 مليون ريال سعودي، ممّا رفع التدفقات النقدية الإيجابية من العمليات في التسع شهور من عام 2021 إلى 64.3 مليون ريال، مقابل 45.5 مليون ريال في الفترة المقارنة من 2020.

وبلغ إجمالي إيرادات المجموعة، بما في ذلك قيمة معدن الذهب، 526.6 مليون ريال في الربع الثالث من عام 2021، بارتفاع بنسبة 42.0% مقارنة بـ 370.8 مليون ريال في الربع نفسه من العام السابق.

ومن الجدير بالذكر أن المجموعة لا تحقق أي أرباح أو خسائر من بيع الذهب كمعدن.

وبلغت الإيرادات التشغيلية للمجموعة بعد استبعاد قيمة معدن الذهب لتمثيل إيرادات المجموعة بشكل أفضل في الربع الثالث من عام 2021 مبلغاً وقدره 129.8 مليون ريال، محققةً ارتفاعاً بنسبة 38.4% مقارنةً بمبلغ 93.7 مليون ريال سعودي في الربع نفسه من العام السابق. وقد تحقق هذا الارتفاع الملحوظ في جميع القنوات البيعية ومناطق الانتشار الجغرافي.

وحققت إيرادات البيع بالتجزئة في السعودية ارتفاعاً وقدره 13.7% مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق بفضل نمو الإيرادات في المتاجر الحالية، والانطلاقة الناجحة لمنتجات العلامات التجارية مس أل ولازوردي إنستايل، والنمو السريع لمنصات التجارة الإلكترونية الجديدة لشركة لازوردي ونتيجة رفع القيود المتعلقة بجائحة "كوفيد-19."

وفي مصر، حققت إيرادات قنوات البيع بالتجزئة زيادةً بنسبة 8.3% نتيجة نموّ الإيرادات في المتاجر الحالية، والانطلاقة الناجحة للعلامات الجديدة "مس أل" و"لازوردي إنستايل"، وبفضل النمو السريع لمنصّات التجارة الإلكترونية الخاصة بلازوردي، ونجاح المتاجر الجديدة، وبسبب رفع القيود المرتبطة بجائحة "كوفيد-19".

وعلى صعيد نتائج التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، تحولت الشركة إلى الأرباح بقيمة 26 مليون ريال، من خسائر 86.6 مليون ريال في الفترة المقارنة من 2020.

وزادت مبيعات الشركة 57.4% في فترة التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر الماضي مسجلة 1.553 مليار ريال، من 986.8 مليون ريال في الفترة المقارنة من 2020.