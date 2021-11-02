أرباح "الدرع العربي" تنخفض 37% في الربع الثالث إلى 8.5 مليون ريال

أظهرت النتائج الأولية لشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، عن انخفاض أرباحها بعد الزكاة والضريبة بنسبة 37% إلى 8.51 مليون ريال، مقابل أرباح 13.47 مليون ريال أرباح الربع المماثل من 2020.

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن السبب في انخفاض الأرباح الفصلية على أساس سنوي إلى الارتفاع في صافي المطالبات المتكبدة بنسبة 11% وارتفاع في المصارف التشغيلية والإدارية بنسبة 15%.

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كما انخفض عائد الاستثمار بنسبة 24% قابله ارتفاع في صافي الأقساط المكتسبة بنسبة 4% وارتفاع في دخل العمولات المكتسبة بنسبة 10% وانخفاض في التكاليف الفنية الاخرى بنسبة 17%.

وبلغ إجمالي الدخل الشامل للربع الثالث 17.386 مليون ريال، بانخفاض قدره 55%،

وبلغت أرباح الشركة بعد الزكاة وضريبة الدخل في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي نحو 24.99 مليون ريال، مقارنة مع 24.06 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق.