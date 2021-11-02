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أرباح "اللجين" تقفز 256% في الربع الثالث لـ56.7 مليون ريال 

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شركة اللجين
شركة اللجين
سوق السعودية

أرباح "اللجين" تقفز 256% في الربع الثالث لـ56.7 مليون ريال

قياسا على 15.92 مليون ريال في الربع المماثل من 2020

دبي - العربية.نت

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أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة اللجين القابضة، ارتفاع صافي الأرباح بعد الزكاة والضريبة في الربع الثالث من 2021 بنسبة 256.4% إلى 56.74 مليون ريال، قياسا على 15.92 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وعلى أساس فصلي، انخفضت أرباح الشركة في الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 38.29% إلى 91.96 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2021.

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع حصة شركة اللجين القابضة في صافي أرباح شركة الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية (ناتبت) بمقدار 37 مليون ريال.

كما أشارت إلى انخفاض المصاريف العمومية والإدارية بمقدار 5 ملايين ريال.

وأفادت البيانات بأن صافي أرباح الشركة خلال فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2021 ارتفعت بنسبة 35.39% على أساس سنوي إلى 209.45 مليون ريال، قياسا على 154.7 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق.

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