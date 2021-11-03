ارتفاع أرباح "أسترا الصناعية" 136% في الربع الثالث لـ45.3 مليون ريال 

أظهرت بيانات مجموعة أسترا الصناعية، ارتفاع صافي أرباحها بعد الزكاة والضريبة بنسبة 136.26% خلال الربع الثالث من 2021 إلى 45.37 مليون ريال، مقابل 19.2 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام 2020.

وعلى أساس فصلي، انخفضت أرباح الشركة بنسبة 16.8% في الربع الثالث، مقابل أرباح بقيمة 54.59 مليون ريال في الربع الثاني من 2021.

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وقالت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن الارتفاع في صافي الربح يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع المبيعات في قطاعي الطاقة والحديد وقطاع الأدوية.

وأشارت الشركة إلى ارتفاع في مصاريف البيع والتوزيع في قطاعي الأدوية والكيماويات المتخصصة.

وزادت أرباح الشركة في فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2021 بنسبة 94.2% إلى 150.57 مليون ريال، من 77.52 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2020.

وارتفعت مبيعات الشركة بنسبة 262% في فترة التسعة أشهر لتسجل 1.748 مليار ريال، مقارنة مع 1.384 مليار ريال في نفس الفترة من العام السابق.

وارتفع إجمالي حقوق الملكية بنهاية الفترة الحالية بنسبة 14% إلى 1.448 مليار ريال بنهاية سبتمبر، مقارنة 1.274 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام السابق.