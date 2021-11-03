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أرباح "أسمنت الشمالية" تتراجع 14% إلى 18.4 مليون ريال في الربع الثالث

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شركة أسمنت الشمالية
سوق السعودية

أرباح "أسمنت الشمالية" تتراجع 14% إلى 18.4 مليون ريال في الربع الثالث

بسبب انخفاض حجم المبيعات ومتوسط سعر البيع

دبي - العربية.نت

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انخفضت أرباح شركة أسمنت المنطقة الشمالية "أسمنت الشمالية" بنسبة 14.35% في الربع الثالث من العام الجاري، إلى 18.36 مليون ريال، مقارنة بنحو 21.43 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وعلى أساس ربعي، تراجعت أرباح الشركة بنسبة 42.38% مقارنة بصافي ربح نحو 31.86 مليون ريال في الربع الثاني من 2021.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن سبب انخفاض صافي الربح في الربع الثالث من 2021، على أساس سنوي، بسبب انخفاض حجم المبيعات وانخفاض متوسط سعر البيع مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بالرغم من انخفاض الأعباء التمويلية الملحوظ مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

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وارتفعت أرباح "أسمنت الشمالية" بنسبة 12.95% في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، إلى 71.26 مليون ريال، مقابل 63.47 مليون ريال أرباح الفترة المماثلة من 2020.

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