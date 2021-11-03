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ارتفاع أرباح بنك برقان الفصلية 65% إلى 16.3 مليون دينار 

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بنوك الكويت

ارتفاع أرباح بنك برقان الفصلية 65% إلى 16.3 مليون دينار

بدعم من انخفاض المخصصات

دبي - العربية.نت

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ارتفعت الأرباح الصافية لبنك برقان، المدرج في بورصة الكويت، بأفضل من متوسط توقعات المحللين خلال الربع الثالث من العام الجاري.

ونمت الأرباح الصافية الفصلية 65% إلى 16.30 مليون دينار كويتي، وجاء ذلك بدعم من انخفاض المخصصات.

وتراجعت الإيرادات التشغيلية 4% إلى 54.6 مليون دينار في الربع الثالث من عام 2021.

وانخفضت الأرباح التشغيلية بنسبة 16% على أساس سنوي إلى 29 مليون دينار في الربع الثالث من العام الحالي.

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