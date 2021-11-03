بنوك الكويت
ارتفاع أرباح بنك برقان الفصلية 65% إلى 16.3 مليون دينار
بدعم من انخفاض المخصصات
ارتفعت الأرباح الصافية لبنك برقان، المدرج في بورصة الكويت، بأفضل من متوسط توقعات المحللين خلال الربع الثالث من العام الجاري.
ونمت الأرباح الصافية الفصلية 65% إلى 16.30 مليون دينار كويتي، وجاء ذلك بدعم من انخفاض المخصصات.
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وتراجعت الإيرادات التشغيلية 4% إلى 54.6 مليون دينار في الربع الثالث من عام 2021.
وانخفضت الأرباح التشغيلية بنسبة 16% على أساس سنوي إلى 29 مليون دينار في الربع الثالث من العام الحالي.
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