.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

ارتفاع أرباح "بوبا العربية" في الربع الثالث 34% لـ228 مليون ريال

  • الخط
شركة بوبا العربية
شعار بوبا العربية
سوق السعودية

ارتفاع أرباح "بوبا العربية" في الربع الثالث 34% لـ228 مليون ريال

خلال التسعة أشهر الأولى من 2021 بلغت قيمة الأرباح 737.3 مليون ريال

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

ارتفعت الأرباح الفصلية لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني قبل الزكاة 34%، إلى 228.3 مليون ريال، في الربع الثالث من 2021، مقابل 170 مليون ريال، في الفترة المقابلة من 2020.

وعلى أساس فصلي انخفضت الأرباح 31.5%، حيث كانت أرباح الربع السابق 333.6 مليون ريال.

وخلال التسعة أشهر الأولى من 2021، بلغت قيمة الأرباح قبل الزكاة 737.3 مليون ريال، مقابل 738.7 مليون ريال.

السعودية: قرار الرخص المهنية في منافذ بيع الذهب يستهدف العاملين وليس الملاك اقتصاد السعودية السعودية: قرار الرخص المهنية في منافذ بيع الذهب يستهدف العاملين وليس الملاك

وقالت "بوبا العربية" إن ارتفاع الأرباح الفصلية على أساس سنوي يعود لارتفاع صافي نتائج الاكتتاب بمبلغ 22.145 ألف ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أي بارتفاع قدره 6.9٪.

وكان هذا مدفوعًا بارتفاع صافي الأقساط المكتسبة بمبلغ 12.054 ألف ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أي بارتفاع قدره 0.5٪، بالإضافة إلى انخفاض في تكاليف اقتناء الوثائق المتكبدة بمبلغ 77.117 ألف ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أي بانخفاض قدره 38.8٪.

وذكرت الشركة أن احتياطي عجز أقساط التأمين الذي تم قيده في العام السابق تطلب شطب تكاليف اقتناء مؤجلة محددة، حيث تم الاعتراف باحتياطيات لمقابلة الارتفاع المتوقع في المطالبات الطبية بعد فترة الحظر المرتبطة بوباء كوفيد-19 وللحد من تأثير زيادة التكاليف المرتبطة بتطبيق المادة 11 المعلن عنها من نظام التأمين الصحي التعاوني. وذلك بالرغم من ارتفاع في صافي المطالبات المتكبدة بمبلغ 67.026 ألف ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أي بارتفاع قدره 3.1٪، وذلك نتيجة لعودة ارتفاع المطالبات المؤجلة من المستويات المنخفضة والاستثنائية التي شهدتها خلال فترة الحظر من العام السابق.

وانخفض مخصص أقساط التأمين المدينة المشكوك في تحصيلها بمبلغ 33.340 ألف ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أي بانخفاض قدره 79.5٪، وارتفعت الأرباح من الاستثمارات والإيرادات الأخرى بمبلغ 27.602 ألف ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أي بارتفاع قدره 43.5٪.

يقابل هذه التغيرات الإيجابية ارتفاع في المصاريف التشغيلية بمبلغ 22.673 ألف ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أي بارتفاع قدره 14.4٪.

كما ارتفعت حصة حملة الوثائق من فائض عمليات التأمين بـ 14.4% لتصل إلى 17.529 ألف ريال في الربع الحالي مقارنة بنحو 15.324 ألف ريال بالربع المماثل من العام السابق.

وارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بمبلغ 382.609 ألف ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أي بارتفاع قدره 12.4%.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
مأساة فيلم أليك بالدوين.. الممثل الهوليوودي مأساة فيلم أليك بالدوين.. الممثل الهوليوودي "اقرأوا هذا"
نسور معرضة للانقراض قد تتكاثر دون تزاوج نسور معرضة للانقراض قد تتكاثر دون تزاوج
الأكثر قراءة
مصري قاوم سفاح الإسماعيلية وحيداً: كان يصرخ اغتصب أمي مصري قاوم سفاح الإسماعيلية وحيداً: كان يصرخ اغتصب أمي
تنمروا عليه.. 3 يذبحون طالباً بمدرسة ثانوية في مصر تنمروا عليه.. 3 يذبحون طالباً بمدرسة ثانوية في مصر
جديد جريمة الإسماعيلية.. أول صورة للسفاح واعتراف مزلزل جديد جريمة الإسماعيلية.. أول صورة للسفاح واعتراف مزلزل
لأسباب مجهولة.. الصين تدعو مواطنيها لتخزين الغذاء لأسباب مجهولة.. الصين تدعو مواطنيها لتخزين الغذاء
فيديو يكشف بداية جريمة الإسماعيلية.. نقاش ومطاردة وذبح فيديو يكشف بداية جريمة الإسماعيلية.. نقاش ومطاردة وذبح
ميسي بألم: أقرب أصدقائي في برشلونة طعنني بالظهر ميسي بألم: أقرب أصدقائي في برشلونة طعنني بالظهر
قبل أن تذهب
هل تحدد انتخابات حاكم ولاية فرجينيا مصير بايدن؟
هل تحدد انتخابات حاكم ولاية فرجينيا مصير بايدن؟
اكتشف المزيد