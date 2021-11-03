ارتفاع أرباح "بوبا العربية" في الربع الثالث 34% لـ228 مليون ريال

ارتفعت الأرباح الفصلية لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني قبل الزكاة 34%، إلى 228.3 مليون ريال، في الربع الثالث من 2021، مقابل 170 مليون ريال، في الفترة المقابلة من 2020.

وعلى أساس فصلي انخفضت الأرباح 31.5%، حيث كانت أرباح الربع السابق 333.6 مليون ريال.

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وخلال التسعة أشهر الأولى من 2021، بلغت قيمة الأرباح قبل الزكاة 737.3 مليون ريال، مقابل 738.7 مليون ريال.

وقالت "بوبا العربية" إن ارتفاع الأرباح الفصلية على أساس سنوي يعود لارتفاع صافي نتائج الاكتتاب بمبلغ 22.145 ألف ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أي بارتفاع قدره 6.9٪.

وكان هذا مدفوعًا بارتفاع صافي الأقساط المكتسبة بمبلغ 12.054 ألف ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أي بارتفاع قدره 0.5٪، بالإضافة إلى انخفاض في تكاليف اقتناء الوثائق المتكبدة بمبلغ 77.117 ألف ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أي بانخفاض قدره 38.8٪.

وذكرت الشركة أن احتياطي عجز أقساط التأمين الذي تم قيده في العام السابق تطلب شطب تكاليف اقتناء مؤجلة محددة، حيث تم الاعتراف باحتياطيات لمقابلة الارتفاع المتوقع في المطالبات الطبية بعد فترة الحظر المرتبطة بوباء كوفيد-19 وللحد من تأثير زيادة التكاليف المرتبطة بتطبيق المادة 11 المعلن عنها من نظام التأمين الصحي التعاوني. وذلك بالرغم من ارتفاع في صافي المطالبات المتكبدة بمبلغ 67.026 ألف ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أي بارتفاع قدره 3.1٪، وذلك نتيجة لعودة ارتفاع المطالبات المؤجلة من المستويات المنخفضة والاستثنائية التي شهدتها خلال فترة الحظر من العام السابق.

وانخفض مخصص أقساط التأمين المدينة المشكوك في تحصيلها بمبلغ 33.340 ألف ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أي بانخفاض قدره 79.5٪، وارتفعت الأرباح من الاستثمارات والإيرادات الأخرى بمبلغ 27.602 ألف ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أي بارتفاع قدره 43.5٪.

يقابل هذه التغيرات الإيجابية ارتفاع في المصاريف التشغيلية بمبلغ 22.673 ألف ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أي بارتفاع قدره 14.4٪.

كما ارتفعت حصة حملة الوثائق من فائض عمليات التأمين بـ 14.4% لتصل إلى 17.529 ألف ريال في الربع الحالي مقارنة بنحو 15.324 ألف ريال بالربع المماثل من العام السابق.

وارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بمبلغ 382.609 ألف ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أي بارتفاع قدره 12.4%.