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"زهرة الواحة" تجدد عقد تسهيلات مع "السعودي للاستثمار" بـ 67.6 مليون ريال 

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زهرة الواحة للتجارة
زهرة الواحة للتجارة
سوق السعودية

"زهرة الواحة" تجدد عقد تسهيلات مع "السعودي للاستثمار" بـ 67.6 مليون ريال

لشراء واستيراد المواد الخام المطلوبة لنشاط التصنيع

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة زهرة الواحة للتجارة، عن تجديد التسهيلات الائتمانية المتوافقة مع الضوابط الشرعية من البنك السعودي للاستثمار، بقيمة 67.56 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، إن الغرض من التمويل يتمثل في شراء واستيراد المواد الخام المطلوبة لنشاط التصنيع وشراء واستيراد الآلات وقوالب الحقن لتمويل التوسعات الرأسمالية.

وذكرت أن مدة التمويل تبدأ من 2 نوفمبر 2021 إلى 31 يوليو 2022، وسيتم تقديم سند لأمر مقدم من قبل الشركة بإجمالي قيمة التسهيلات.

وأشارت الشركة إلى تجديد حد فتح الاعتمادات والتسهيلات قصيرة الأجل لتمويل رأس المال العامل بنفس القيمة 60 مليون ريال.

وتم تجديد وتخفيض حد تسهيلات شراء الآلات والمعدات من 15.56 مليون ريال إلى 7.65 مليون ريال نتيجة عملية السداد.

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