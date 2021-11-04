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أرباح "أسمنت حائل" الفصلية ترتفع 73.9% إلى 5.9 مليون ريال

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أسمنت حائل
أسمنت حائل
سوق السعودية

أرباح "أسمنت حائل" الفصلية ترتفع 73.9% إلى 5.9 مليون ريال

مقابل 22.83 مليون ريال في الربع المماثل من 2020

دبي - العربية.نت

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أظهرت النتائج الأولية لشركة أسمنت حائل، انخفاض صافي الأرباح بعد الزكاة والضريبة بنسبة 73.9% في الربع الثالث من 2021 إلى 5.95 مليون ريال، مقابل 22.83 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وعلى أساس ربعي، انخفضت أرباح الشركة بنسبة 61.18% في الربع الثالث من 2021، مقابل أرباح 15.34 مليون ريال في الربع الثاني السابق له.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية" اليوم الخميس، إن سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق يعود إلى انخفاض الإيرادات وارتفاع المصروفات.

تراجع أرباح أسمنت حائل 29% في الربع الثاني إلى 15.3 مليون ريال شركات سوق السعودية تراجع أرباح أسمنت حائل 29% في الربع الثاني إلى 15.3 مليون ريال

وانخفضت مبيعات الشركة بنسبة 21.76% في الربع الثالث من العام الحالي، إلى 56.08 مليون ريال، مقابل 71.67 مليون ريال في الربع الثالث من 2020.

وانخفضت أرباح الشركة في التسعة أشهر الأولى من 2021 بنسبة 44.37% إلى 47.17 مليون ريال، مقارنة مع 84.8 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق.

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