أرباح "الخريف" تتراجع 9.5% إلى 22.3 مليون ريال في الربع الثالث

تراجعت أرباح شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة "الخريف"، بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 9.5% في الربع الثالث من العام الجاري، إلى 22.34 مليون ريال، مقارنة بنحو 24.7 مليون ريال أرباح الربع المماثل من 2020.

وارتفعت أرباح "الخريف" بنسبة 2.92% في الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بصافي ربح نحو 21.7 مليون ريال في الربع الثاني من العام ذاته.

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وقالت "الخريف" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن انخفاض الأرباح في الربع الثالث من 2021، على أساس سنوي، يعود إلى احتساب تكلفة الزكاة عن الربع الثالث من العام الحالي للمرة الأولى بمبلغ 2.2 مليون ريال فيما كان يتم سابقا إصدار الإقرار الزكوي على أساس موحد على مستوى الشركة الأم "مجموعة الخريف". وتعهدت الشركة الأم لهيئة السوق المالية بأن تتحمل أية رسوم تتعلق بالزكاة، وبالتالي لم يتم فرض أي رسوم زكاة عن الفترات السابقة.

وانخفضت أرباح "الخريف" بنسبة 13.8% في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، إلى 70.98 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 82.36 مليون ريال أرباح الفترة المماثلة من 2020.

وفي بيان منفصل، أعلنت شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة عن قرار مجلس الإدارة، اليوم الخميس، بالموافقة على فتح فرع للشركة في مدينة بغداد في جمهورية العراق، وذلك لهدف الاستثمار وتقديم خدمات المشاريع والصيانة والتشغيل في قطاع المياه ومياه الصرف الصحي، وذلك تماشياً مع استراتيجية الشركة لتوسع نطاق أعمالها داخل وخارج السوق السعودي.