.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

اليوم.. بدء إدراج وتداول شركة "الحاسوب للتجارة" في نمو

  • الخط
السوق الموازية نمو
نمو - السوق الموازية
سوق السعودية

اليوم.. بدء إدراج وتداول شركة "الحاسوب للتجارة" في نمو

برمز تداول 9522

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

يبدأ اليوم الخميس إدراج وتداول شركة الحاسوب للتجارة في ⁧"نمو - السوق الموازية"، برمز تداول 9522 وبالرمز الدولي SA15D1FKKP14.

وتكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.

وكانت الشركة قد طرحت عدد 280 ألف سهم عادي تمثل 20% من رأس مال الشركة بسعر طرح 95 ريالاً للسهم الواحد، وبلغت نسبة التغطية 2318%.

"ديوا" تعين موليس والإمارات دبي الوطني مستشارين في طرحها الأولي شركات سوق دبي "ديوا" تعين موليس والإمارات دبي الوطني مستشارين في طرحها الأولي

واقتصر الاكتتاب في أسهم الطرح على المستثمرين المؤهلين فقط، واستمرت فترة الطرح للاكتتاب لمدة 3 أيام عمل من يوم الأحد 24 أكتوبر 2021، حتى يوم الثلاثاء 26 أكتوبر 2021.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
لن تصدق.. ماذا يحدث إذا تناولت ثمرة كيوي يوميا؟ لن تصدق.. ماذا يحدث إذا تناولت ثمرة كيوي يوميا؟
جريمة تهز تونس.. أم تذبح طفليها ثم تنتحر لخلاف مع زوجها جريمة تهز تونس.. أم تذبح طفليها ثم تنتحر لخلاف مع زوجها
الأكثر قراءة
جملة رددها جملة رددها "سفاح الإسماعيلية" بدون انقطاع أمام النيابة!
ماتت ماتت "قهراً".. وفاة حمدة الخياطة تفجر غضباً في الأردن
"ثقب أسود" على خرائط غوغل يثير الحيرة!
اعتقدت أسرته أنه توفي.. حل لغز اختفاء شاب مصري في فرنسا اعتقدت أسرته أنه توفي.. حل لغز اختفاء شاب مصري في فرنسا
مصر.. الأمن يقتحم منزل مسجل احتجز عائلته وأطفاله كرهائن مصر.. الأمن يقتحم منزل مسجل احتجز عائلته وأطفاله كرهائن
لن تستطيع إكماله..فيديو لطفلين يقفزان بين مبنيين شاهقين لن تستطيع إكماله..فيديو لطفلين يقفزان بين مبنيين شاهقين
قبل أن تذهب
رسالة لإيران.. مناورات مشتركة بين القوات الأميركية والإسرائيلية
رسالة لإيران.. مناورات مشتركة بين القوات الأميركية والإسرائيلية
اكتشف المزيد