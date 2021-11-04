اليوم.. بدء إدراج وتداول شركة "الحاسوب للتجارة" في نمو

يبدأ اليوم الخميس إدراج وتداول شركة الحاسوب للتجارة في ⁧"نمو - السوق الموازية"، برمز تداول 9522 وبالرمز الدولي SA15D1FKKP14.

وتكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.

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وكانت الشركة قد طرحت عدد 280 ألف سهم عادي تمثل 20% من رأس مال الشركة بسعر طرح 95 ريالاً للسهم الواحد، وبلغت نسبة التغطية 2318%.

واقتصر الاكتتاب في أسهم الطرح على المستثمرين المؤهلين فقط، واستمرت فترة الطرح للاكتتاب لمدة 3 أيام عمل من يوم الأحد 24 أكتوبر 2021، حتى يوم الثلاثاء 26 أكتوبر 2021.