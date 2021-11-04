تراجع أرباح "الكيميائية السعودية" في الربع الثالث 59%

تراجعت الأرباح الفصلية لشركة الكيميائية السعودية القابضة بعد الزكاة والضريبة 58.8%، في الربع الثالث من 2021، إلى 7.75 مليون ريال، مقابل 18.85 مليون ريال، في الربع الثالث من 2020.

وفصليا تراجعت أرباح الشركة 71.5%، حيث كانت أرباحها في الربع السابق 27.6مليون ريال.

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وبلغت قيمة الأرباح التشغيلية في الربع الثالث 27.65 مليون ريال، مقابل 38.55 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وقالت الكيميائية إن سبب انخفاض صافي الربح في الربع الثالث يعود لتراجع قيمة المبيعات وارتفاع المصروفات العمومية والإدارية ومخصص هبوط الذمم المدينة التجارية ومخصص الزكاة والضريبة بالرغم من زيادة الإيرادات الأخرى.

وخلال التسعة أشهر الأولى من 2021، حققت الشركة أرباحا 75.8 مليون ريال، مقابل 96.9 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2020، بتراجع 21.7%.