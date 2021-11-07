أرباح "الأندلس العقارية" الفصلية تقفز 519% لـ19 مليون ريال

ارتفعت الأرباح الفصلية لشركة الأندلس العقارية، الفصلية بعد الزكاة والضريبة 519%، في الربع الثالث من 2021، إلى 19.37 مليون ريال، مقابل 3.3 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وعلى أساس فصلي جاءت الأرباح مستقرة.

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وخلال التسعة أشهر الأولى من 2021، ارتفعت الأرباح بعد الزكاة والضريبة 547%، إلى 57.5 مليون ريال، مقابل 8.89 مليون ريال، في الفترة المقابلة من 2020.

وذكرت الشركة أن ارتفاع صافي الربح للربع الحالي مقارنة الربع المماثل يعود بشكل رئيسي إلى أسباب من بينها، ارتفاع مجمل الربح نتيجة ارتفاع إجمالي الإيرادات وبشكل رئيسي إيرادات قطاعي التجزئة والمكاتب وانخفاض تكلفة الايراد في قطاع الضيافة، وارتفاع حصة الشركة في أرباح الشركات الشقيقة.

وذكرت أنها كان قد سجلت خسائر انخفاض في قيمة الأصول في الربع المماثل.

وقالت شركة الأندلس العقارية إن ما سبق أدى الى ارتفاع صافي الربح رغم ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل.