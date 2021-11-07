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ارتفاع أرباح "بدجت السعودية" في الربع الثالث 40% لـ56.7 مليون ريال

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بدجت السعودية
بدجت السعودية
سوق السعودية

ارتفاع أرباح "بدجت السعودية" في الربع الثالث 40% لـ56.7 مليون ريال

بلغت أرباح التسعة أشهر الأولى من 2021 نحو 168 مليون ريال

دبي - العربية.نت

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ارتفعت الأرباح الفصلية للشركة المتحدة الدولية للمواصلات "بدجت السعودية"، الفصلية بعد الزكاة والضريبة 40%، في الربع الثالث من 2021، إلى 56.7 مليون ريال، مقابل 40.4 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وعلى أساس فصلي استقرت الأرباح تقريبا بنمو 0.9%.

وخلال التسعة أشهر الأولى من 2021، ارتفعت الأرباح بعد الزكاة والضريبة 55%، إلى 168 مليون ريال، مقابل 108.4 مليون ريال، في الفترة المقابلة من 2020.

وأرجعت بدجت السعودية ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي إلى الزيادة في صافي أرباح مبيعات السيارات المستعملة إلى جانب التحسن في إيرادات الإيجار قصير الأجل نتيجة زيادة الكفاءة التشغيلية في عمليات الإيجار قصيرة الأجل.

وذكرت "يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق الى ارتفاع أرباح مبيعات السيارات المستعملة إلى جانب التحسن في إيرادات الإيجار قصير الأجل نتيجة زيادة الكفاءة التشغيلية، إلى جانب التحسن التدريجي في إيرادات الإيجار طويل الأجل والذي كان متأثراً بسبب ضعف الأنشطة الاقتصادية المصاحبة لجائحة كورونا.

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