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أرباح "أسمنت القصيم" تنخفض 45% بالربع الثالث إلى 60.3 مليون ريال 

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أسمنت القصيم
أسمنت القصيم
سوق السعودية

أرباح "أسمنت القصيم" تنخفض 45% بالربع الثالث إلى 60.3 مليون ريال

بسبب الانخفاض في قيمة وكمية المبيعات

دبي - العربية.نت

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أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة أسمنت القصيم، انخفاض صافي الأرباح بعد الزكاة والضريبة بنسبة 45.15% في الربع الثالث من 2021، إلى 60.38 مليون ريال، مقابل 110.109 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وعلى أساس فصلي، انخفضت أرباح الشركة بنسبة 39.72% في الربع الثالث، مقارنة مع 100.17 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2021.

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وقالت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى الانخفاض في قيمة وكمية المبيعات.

وذكرت الشركة أن انخفاض الأرباح يأتي رغم زيادة حجم المبيعات، وزيادة عوائد الاستثمارات المالية، وانخفاض المصاريف العمومية والإدارية.

وعلى صعيد نتائج التسعة أشهر الأولى من 2021، أشارت البيانات إلى انخفاض الأرباح بنسبة 14.77% إلى 261.43 مليون ريال، مقابل 306.74 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2020.

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