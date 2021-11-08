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خسائر "دور للضيافة" تتراجع 25.5% في الربع الثالث

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شركة دور للضيافة
شركة دور للضيافة
سوق السعودية

خسائر "دور للضيافة" تتراجع 25.5% في الربع الثالث

نتيجة تحسن الإيرادات بسبب تحسن تشغيل منشآت الشركة

دبي - العربية.نت

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تراجعت خسائر شركة "دور للضيافة" بنسبة 25.46% في الربع الثالث من العام الجاري، إلى 6.27 مليون ريال، مقابل خسائر نحو 8.41 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وارتفعت خسائر الشركة بنسبة 67.4% في الربع الثالث من 2021، مقابل 3.74 مليون ريال خسائر الربع الثاني من 2021.

وقالت شركة دور للضيافة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن انخفاض صافي الخسارة للربع الثالث من العام الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق يعود إلى تحسن الإيرادات بسبب تحسن تشغيل منشآت الشركة.

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وتعمقت خسائر "دور للضيافة" في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، بنسبة 8.96% إلى 8.14 مليون ريال، مقابل خسائر نحو 7.47 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2020.

وسجلت "دور للضيافة" خسائر متراكمة بقيمة 6.75 مليون ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى من 2021، ما يعادل نسبة 0.68% من رأسمالها البالغ مليار ريال.

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