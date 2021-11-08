أرباح "دله الصحية" ترتفع 61% في الربع الثالث إلى 86.5 مليون ريال 

أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة شركة دله للخدمات الصحية، ارتفاع الأرباح بعد الزكاة والضريبة في الربع الثالث من العام 2021 بنسبة 60.78% إلى 86.5 مليون ريال، مقابل 53.8 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وعلى أساس فصلي، ارتفعت أرباح الشركة في الربع الثالث بنسبة 71.96%، قياسا على أرباح 50.3 مليون ريال في الربع الثاني 2021.

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وقالت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن ارتفاع الأرباح يعود إلى زيادة حجم مبيعات الشركة والإيرادات الأخرى خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.

وترجع زيادة المبيعات إلى نمو مستويات تشغيل الشركة بالإضافة إلى دمج مبيعات الشركات المستحوذ على حصص السيطرة فيها.

وارتفع صافي الربح خلال الربع الثالث بسبب ارتفاع أرباح مستشفى دلة النخيل ونمار بسبب زيادة نسب التشغيل.

كما زادت أرباح مجموعة شركات دلة الصحية من الشركات المستثمر فيها والمدمجة مع نتائج أعمال الشركة.

وعلى صعيد نتائج التسعة أشهر الأولى من 2021، أشارت البيانات إلى ارتفاع الأرباح بنسبة 139% مسجلة 191.5 مليون ريال، مقابل أرباح 80 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2020.