"دار الأركان" تتحول للربحية بـ25 مليون ريال في الربع الثالث

أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة دار الأركان للتطوير العقاري، تحولها إلى تسجيل الأرباح بعد الزكاة والضريبة في الربع الثالث من العام 2021 بقيمة 25.17 مليون ريال، من خسارة بقيمة 18.59 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وعلى أساس فصلي، ارتفعت أرباح الشركة في الربع الثالث بنسبة 12.16%، قياسا على أرباح 22.44 مليون ريال في الربع الثاني 2021.

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وقالت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن تحقيق الأرباح يعود بصفة رئيسية إلى ارتفاع مبيعات العقارات.

وذكرت الشركة أن الارتفاع في مصاريف التشغيل، وانخفاض إيرادات التأجير وانخفاض الإيرادات الأخرى غير التشغيلية المحققة من المرابحات الإسلامية، قد تم تعويضه بانخفاض تكلفة التمويل وارتفاع إيرادات الاستثمار في الشركات الزميلة وكان له الأثر على صافي الربح.

وعلى صعيد نتائج التسعة أشهر الأولى من 2021، أشارت البيانات إلى ارتفاع الأرباح بنسبة 1716% مسجلة 76 مليون ريال، مقابل أرباح 4.19 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2020.