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أرباح "بن داود" الفصلية تنخفض 10.7% إلى 70 مليون ريال

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شركة بن داود القابضة
شركة بن داود القابضة
سوق السعودية

أرباح "بن داود" الفصلية تنخفض 10.7% إلى 70 مليون ريال

مقابل 78.65 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق

دبي - العربية.نت

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أظهرت البيانات المالية الأولية لشركة بن داود القابضة، انخفاض الأرباح بنسبة 10.68% في الربع الثالث من العام 2021 إلى 70.24 مليون ريال، مقابل 78.65 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وعلى أساس ربعي، انخفضت أرباح الشركة بنسبة 26.05% في الربع الثالث، قياسا على 94.98 مليون ريال في الربع الثاني من 2021.

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن انخفاض الأرباح يعود إلى زيادة المصاريف التشغيلية بنسبة 11.7% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من 2021.

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وبلغت المصروفات التشغيلية 304.1 مليون ريال في الربع الثالث من العام 2021، مقابل 272.2 مليون ريال في الربع الثالث من عام 2020، وتعزى الزيادة بشكل رئيسي إلى إلغاء الحوافز الحكومية المرتبطة بـجائحة فيروس كورونا مع زيادة في تكاليف التوظيف الناجمة عن تعزيز فريق الإدارة التنفيذية.

وأوضحت الشركة أن الإيرادات ظلت دون تغيير في الربع الثالث من عام 2021 قياسا على نفس الفترة من العام السابق، حيث زادت مساهمة المبيعات من المتاجر المجاورة للحرمين الشريفين بسبب إعادة استقبال معتمري الداخل والزوار، وقابل هذه الزيادة انخفاض المبيعات من المتاجر الأخرى نتيجة إعادة السماح بالسفر خارج المملكة خلال موسم العطلة الصيفية.

وارتفع هامش الربح الإجمالي بنسبة 11.5% مقارنة بالربع الثالث 2020 من 356.3 مليون ريال إلى 397.3 مليون ريال، وتعزى هذه الزيادة الكبيرة نتيجة لكفاءة عمليات الشراء والإدارة الدقيقة للمخزون.

وانخفضت أرباح الشركة في فترة التسعة أشهر الأولى من 2021 بنسبة 41.75% إلى 227.34 مليون ريال، مقارنة مع 390.3 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2020.

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