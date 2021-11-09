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أرباح "ذيب للسيارات" ترتفع 96% في الربع الثالث إلى 27.3 مليون ريال 

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ذيب لتأجير السيارات
ذيب لتأجير السيارات
سوق السعودية

أرباح "ذيب للسيارات" ترتفع 96% في الربع الثالث إلى 27.3 مليون ريال

بدعم 3 عوامل منها ارتفاع ايرادات التأجير قصير الأجل

دبي - العربية.نت

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أظهرت البيانات المالية لشركة ذيب لتأجير السيارات، ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 95.6% في الربع الثالث من عام 2021، إلى 27.35 مليون ريال، من 13.98 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وعلى أساس ربعي، ارتفعت أرباح الشركة بنسبة 9.5% في الربع الثالث، مقارنة مع 24.95 مليون ريال في الربع الثاني من 2021.

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وقالت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن ارتفاع صافي الربح يعود إلى ارتفاع إيرادات التأجير قصير الأجل.

وأشارت الشركة أيضا إلى تحسن صافي الربح لكل من مبيعات التأجير طويل الأجل ومبيعات السيارات المستعملة خلال الربع الثالث من العام 2021.

وارتفعت أرباح الشركة بنسبة 86.96% في التسعة أشهر الأولى من عام 2021 إلى 87.28 مليون ريال، مقابل 41.87 مليون ريال في الفترة المقارنة من العام السابق.

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