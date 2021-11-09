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الخطوط الكويتية تجري محادثات مع "إيرباص" لتعديل طلبية سابقة

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الخطوط الجوية الكويتية
الخطوط الجوية الكويتية
طيران

الخطوط الكويتية تجري محادثات مع "إيرباص" لتعديل طلبية سابقة

ضمن صفقة طائرات متفق عليها في 2014

رويترز

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قال رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية علي الدخان، في مؤتمر صحافي اليوم الثلاثاء، إن الشركة تجري محادثات مع شركة إيرباص لتعديل طلبية سابقة لشراء طائرات.

وأشار إلى أن مفاوضات الشركة مع إيرباص تهدف إلى تغيير الأنواع في صفقة طائرات متفق عليها في 2014، والحصول على طائرات تمكن الشركة من الوصول إلى مناطق أبعد.

وأضاف رئيس مجلس الإدارة أن الخطوط الجوية الكويتية لم تتلق أي مساعدة مالية من الحكومة خلال جائحة فيروس كورونا.

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