خسائر "جاكو" تهبط 81.5% في الربع الثالث

أظهرت شركة القصيم القابضة للاستثمار "جاكو"، انخفاض خسائر الربع الثالث من عام 2021 بنسبة 81.5% إلى 52.3 ألف ريال، مقابل خسارة بقيمة 282.47 ألف ريال في الفترة المماثلة من العام السابق.

وذكرت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، أن سبب انخفاض خسارة الربع الحالي يعود إلى انخفاض قيمة مخصص الزكاة المكونة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

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وأشارت الشركة إلى وجود زيادة في قيمة المصروفات العمومية والإدارية خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

ولفتت الشركة إلى تعديل رصيد بداية العام للخسائر المبقاة بمبلغ 2.204 مليون ريال تمثل استهلاكات ممتلكات ومعدات والتي كانت مبوبة سابقا كموجودات محتفظ بها لغرض البيع للفترات السابقة، كما تم رد موجودات محتفظ بها لغرض البيع وتحويلها لبند ممتلكات ومعدات.

وتحولت الشركة للخسائر في التسعة أشهر الأولى من العام بقيمة 369.6 ألف ريال، من أرباح 963.6 ألف ريال في الفترة المقارنة بالعام السابق.