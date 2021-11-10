.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أرباح "باعظيم" الفصلية تتراجع 14.5% إلى 4.2 مليون ريال

  • الخط
باعظيم التجارية
شعار باعظيم التجارية
سوق السعودية

أرباح "باعظيم" الفصلية تتراجع 14.5% إلى 4.2 مليون ريال

بسبب انخفاض المبيعات 9.8%

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تراجعت أرباح شركة باعظيم التجارية، بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 14.52% في الربع الثالث من 2021، إلى 4.18 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 4.89 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وعلى أساس ربعي، تراجع صافي أرباح باعظيم التجارية بنسبة 14.8% في الربع الثالث من 2021، مقارنة بصافي ربح نحو 4.91 مليون ريال في الربع الثاني من 2020.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن تراجع أرباحها في الربع الثالث من العام الجاري، على أساس سنوي، يعود إلى انخفاض المبيعات 9.8% إلى 59.52 مليون ريال.

نجيب ساويرس للعربية: تقلص هوامش الربح لدينا 60% بسبب تكاليف البناء قصص اقتصادية اقتصاد مصر نجيب ساويرس للعربية: تقلص هوامش الربح لدينا 60% بسبب تكاليف البناء

وخلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، انخفضت أرباح "باعظيم" بنسبة 7.4% إلى 18.87 مليون ريال، مقارنة بأرباح نحو 20.38 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
6 عادات غذائية إن لم تتخل عنها فلن تفقد الوزن أبداً 6 عادات غذائية إن لم تتخل عنها فلن تفقد الوزن أبداً
صحيفة: الكويت توقف جميع أنواع تأشيرات اللبنانيين صحيفة: الكويت توقف جميع أنواع تأشيرات اللبنانيين
الأكثر قراءة
يفجر مفاجأة مدوية بقصة امرأة جديدة..سفاح الإسماعيلية يكشف السبب الحقيقي لجريمته يفجر مفاجأة مدوية بقصة امرأة جديدة..سفاح الإسماعيلية يكشف السبب الحقيقي لجريمته
تحرش بها ففضحته صوت وصورة.. والشرطة المصرية تقبض عليه تحرش بها ففضحته صوت وصورة.. والشرطة المصرية تقبض عليه
فيديو لحفل شواء أميركي يحصد 4 ملايين مشاهدة بسبب لقطة صادمة فيديو لحفل شواء أميركي يحصد 4 ملايين مشاهدة بسبب لقطة صادمة
ليست كورونا.. مفاجأة حول سبب وفاة أحمد خليل ليست كورونا.. مفاجأة حول سبب وفاة أحمد خليل
تفوق أسترالي كاسح على المنتخب السعودي تفوق أسترالي كاسح على المنتخب السعودي
صدق أو لا.. هذا النوع من الحليب هو ترند 2022! صدق أو لا.. هذا النوع من الحليب هو ترند 2022!
قبل أن تذهب
"درس أفغانستان" يدفع أوروبا لتطوير نفسها عسكريا.. كيف؟
"درس أفغانستان" يدفع أوروبا لتطوير نفسها عسكريا.. كيف؟
اكتشف المزيد