أرباح "باعظيم" الفصلية تتراجع 14.5% إلى 4.2 مليون ريال

تراجعت أرباح شركة باعظيم التجارية، بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 14.52% في الربع الثالث من 2021، إلى 4.18 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 4.89 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وعلى أساس ربعي، تراجع صافي أرباح باعظيم التجارية بنسبة 14.8% في الربع الثالث من 2021، مقارنة بصافي ربح نحو 4.91 مليون ريال في الربع الثاني من 2020.

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وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن تراجع أرباحها في الربع الثالث من العام الجاري، على أساس سنوي، يعود إلى انخفاض المبيعات 9.8% إلى 59.52 مليون ريال.

وخلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، انخفضت أرباح "باعظيم" بنسبة 7.4% إلى 18.87 مليون ريال، مقارنة بأرباح نحو 20.38 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.