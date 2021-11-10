أرباح "جبسكو" الفصلية تنخفض 35% إلى 6 ملايين ريال

تراجعت أرباح شركة الجبس الأهلية "جبسكو" بنسبة 35.5% بعد الزكاة والضريبة، في الربع الثالث من العام 2021، لتسجل 6 ملايين ريال، مقارنة بنحو 9.34 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وعلى أساس فصلي، ارتفعت أرباح الشركة في الربع الثالث بنسبة 6%، مقارنة مع أرباح 5.7 مليون ريال في الربع الثاني من 2020.

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وقالت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن تراجع الأرباح يعود إلى انخفاض صافي المبيعات بنسبة 25.19% بسبب قلة الطلب، كما تراجع صافي الإيرادات الأخرى (الاستثمارات) بنسبة 162.07%.

وخلال فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2021، انخفضت أرباح الشركة بنسبة 19.7% إلى 25.9 مليون ريال، مقارنة مع أرباح 32.24 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2020.