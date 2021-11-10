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أرباح "جبسكو" الفصلية تنخفض 35% إلى 6 ملايين ريال

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الجبس الأهلية جبسكو
الجبس الأهلية جبسكو
سوق السعودية

أرباح "جبسكو" الفصلية تنخفض 35% إلى 6 ملايين ريال

بسبب انخفاض المبيعات وتراجع إيرادات الاستثمارات

دبي - العربية.نت

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تراجعت أرباح شركة الجبس الأهلية "جبسكو" بنسبة 35.5% بعد الزكاة والضريبة، في الربع الثالث من العام 2021، لتسجل 6 ملايين ريال، مقارنة بنحو 9.34 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وعلى أساس فصلي، ارتفعت أرباح الشركة في الربع الثالث بنسبة 6%، مقارنة مع أرباح 5.7 مليون ريال في الربع الثاني من 2020.

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن تراجع الأرباح يعود إلى انخفاض صافي المبيعات بنسبة 25.19% بسبب قلة الطلب، كما تراجع صافي الإيرادات الأخرى (الاستثمارات) بنسبة 162.07%.

وخلال فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2021، انخفضت أرباح الشركة بنسبة 19.7% إلى 25.9 مليون ريال، مقارنة مع أرباح 32.24 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2020.

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