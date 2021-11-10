"كيمانول": تقدير أرباح 2021 بنحو 250 مليون ريال "توقع غير مدروس"

قالت شركة كيمائيات الميثانول "كيمانول"، إن ما تم ذكره من قبل أحد المساهمين خلال اجتماع الجمعية العامة المنعقد أمس بأن الشركة ستحقق ربحاً صافياً قدره 250 مليون ريال بنهاية عام 2021 ما هو إلا محض توقع شخصي.

وأضافت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، أن التوقعات من قبل المساهم لا تستند إلى أي أسس واضحة أو توقعات مدروسة.

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وتابعت الشركة: "إن هذا ما أوضحته إدارة الشركة خلال اجتماع الجمعية العامة، وهو ما تؤكد عليه الشركة في هذا الإعلان".

وطلبت الشركة من جميع المساهمين استقاء المعلومات الصحيحة من مصادر الإعلان الرسمية التابعة للشركة أو الجهات المعنية كموقع تداول السعودية وألا ينجرفوا نحو الشائعات التي قد تقودهم إلى اتخاذ قرارات غير دقيقة.

وذكرت الشركة أن هذا الإفصاح يأتي استناداً على الفقرة (د) من المادة 60 من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية، ومن منطلق الحرص على حفظ حقوق مساهميها من أي قرارات قد تتخذ بناءً على معلومات مضللة.

وتحولت "كيمانول" إلى تحقيق صافي ربح نحو 164.15 مليون ريال في التسعة أشهر الأولى من 2021، مقارنة بخسائر نحو 262.34 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2020.

تحولت الشركة إلى تحقيق صافي أرباح نحو 74.11 مليون ريال في الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بخسائر نحو 202.45 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.