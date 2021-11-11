أرباح "أسواق المزرعة" تتراجع 53% في الربع الثالث

تراجع صافي أرباح الشركة السعودية للتسويق "أسواق المزرعة" بنسبة 52.8% في الربع الثالث من 2021، إلى نحو 3.5 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل 7.41 مليون ريال أرباح الربع المماثل من 2020.

وعلى أساس ربعي، انخفض صافي أرباح "أسواق المزرعة" بنسبة 22.6% مقارنة بصافي ربح نحو 4.52 مليون ريال أرباح الربع الثاني من 2021.

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وقالت "أسواق المزرعة" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن تراجع الأرباح في الربع الثالث من 2021، على أساس سنوي، يعود إلى انخفاض الإيرادات بمبلغ 14.4 مليون ريال على الرغم من زيادة إجمالي الربح للربع الثالث من العام الحالي بمبلغ 3.7 مليون ريال نتيجة للزيادة في الإيرادات الخاصة بقطاع المدن الترفيهية ذات هامش الربح المرتفع للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وكذلك ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية والإدارية شاملة الاستهلاك للربع الثالث من العام الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بمبلغ 9.5 مليون ريال.

وتراجعت أرباح "أسواق المزرعة" بنسبة 64.6% في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، إلى 12.28 مليون ريال، مقابل 63.16 مليون ريال أرباح الفترة المماثلة من 2020.