أرباح المراكز العربية تتراجع 18.3% إلى 90.8 مليون ريال

أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة المراكز العربية، تراجع صافي أرباحها بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 18.27% في الربع الثالث من العام الجاري، إلى 90.8 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 111.1 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وعلى أساس ربعي، انخفض صافي أرباح المراكز العربية بنسبة 28.1% مقارنة بصافي ربح نحو 126.3 مليون ريال في الربع الثاني من العام الجاري.

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وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن تراجع أرباحها في الربع الثالث من 2021، على أساس سنوي، يعود على عدة أسباب منها ارتفاع تكلفة الإيرادات مدفوعاً بعودة التكاليف إلى مستوياتها الطبيعية ما قبل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد مقارنة بنفس الربع من السنة المالية الماضية والذي شهد انخفاضاً استثنائياً للتكاليف المتغيرة بشكل ملحوظ نتيجة إغلاق المراكز التجارية التابعة والقيود المفروضة على الحركة والتنقل ضمن الإجراءات الاحترازية لاحتواء انتشار الفيروس. ومع عودة الأنشطة التشغيلية بالمراكز التجارية إلى طبيعتها بالتزامن مع تخفيف الإجراءات الاحترازية، وشهد الربع الثالث من 2021 أيضاً زيادة في المصروفات التشغيلية بما في ذلك خدمات النظافة والأمن.

وأشارت إلى ارتفاع مصروفات استهلاك العقارات الاستثمارية ومصروفات الاستهلاك عن حق استخدام الأصول على خلفية تكثيف الأنشطة التشغيلية بالأصول والتي نجحت الشركة في تدشينها متمثلة في توسعة مركز النخيل مول بالرياض، ومركز يوووك بالرياض، ومركز النخيل مول بالدمام.

وانخفضت أرباح الشركة بنسبة 17.8% في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، إلى 217.1 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل 264.2 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2020.

وبيان منفصل، أعلنت شركة المراكز العربية عن إلغاء صك ملكية الأرض المملوكة لها والواقعة على طريق الملك خالد تقاطع طريق العروبة بحي الرائد بمدينة الرياض، بقرار قضائي.

وقالت إنها تعمل حالياً على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والقضائية في سبيل استعادة الملكية أو الثمن من البائع.

وأوضحت المراكز العربية، أنها اشترت الأرض بمبلغ 1,770 مليون ريال من خلال إجراءات شرعية ونظامية وتكبدت مصاريف تتعلق بالأعمال التطويرية لإقامة مشروع مركز تجاري على هذه الأرض قاربت مبلغ 628 مليون ريال حتى تاريخه- وذلك بعد اعتماد المخطط النهائي للمشروع والحصول على ما يقارب من 15 رخصة بناء من الهيئة الملكية لمدينة الرياض.