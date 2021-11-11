أرباح "مهارة" تنخفض 26% في الربع الثالث إلى 35.6 مليون ريال

أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة مهارة للموارد البشرية "مهارة"، انخفاض صافي أرباح الربع الثالث من عام 2021 بنسبة 25.9% إلى 35.6 مليون ريال، مقارنة مع أرباح 48.11 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وعلى أساس ربعي، انخفضت أرباح الشركة بنسبة 8% في الربع الثالث، مقابل خسارة بقيمة 38.7 مليون ريال في الربع الثاني من 2021.

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وقالت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن انخفاض صافي الربح في الربع الحالي يعود إلى انخفاض إيرادات الشركة بنسبة 5% مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.

وانخفضت إيرادات قطاع الأعمال بنسبة 7% نتيجة انخفاض متوسط أعداد القوى العاملة مع استمرار تعليق الرحلات الدولية مع دول المصدر الرئيسية.

وحافظ قطاع الأفراد على نفس المستوى من الإيرادات مع تعافي الإيرادات من برنامج خدمات العمالة المنزلية بالساعة (خدمة).

وأشارت البيانات إلى انخفاض مجمل الربح بنسبة 14% مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق بسبب انخفاض إيرادات الشركة بشكل عام مع ارتفاع تكاليف الاستقطاب للقوى العاملة نتيجة الآثار المترتبة على انتشار جائحة كورونا.

وارتفعت المصاريف التسويقية بقيمة 1 مليون ريال، نتيجة الحملات الإعلانية خلال الربع الحالي، مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.

وانخفضت المصروفات العمومية والإدارية بنسبة 4% نتيجة للتحكم في بعض المصاريف، وشهدت الأرباح من الاستثمارات في الأصول المالية بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة ارتفاعاً بمقدار مليون ريال مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.

وأشارت البيانات إلى انخفاض أرباح الشركة في فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2021 بنسبة 31.7% إلى 105.6 مليون ريال، قياسا على أرباح بقيمة 154.8 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2020.