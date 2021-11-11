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إعمار مولز تودع سوق دبي المالي بعد 10 أيام

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سوق دبي

إعمار مولز تودع سوق دبي المالي بعد 10 أيام

تفعيل قرار الاندماج مع إعمار العقارية بنهاية تداولات 21 نوفمبر

دبي - العربية.نت

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أعلنت إعمار العقارية عن اكتمال شروط عملية الاندماج مع إعمار مولز، مع عدم وجود أي اعتراضات على العملية.

وسيتم تفعيل قرار الاندماج وزيادة رأسمال إعمار العقارية بنهاية يوم تداول 21 من نوفمبر الحالي.

ومن المتوقع أن تصدر إعمار العقارية نصف سهم جديد في الشركة مقابل كل سهم واحد من أسهم إعمار مولز وزيادة رأسمال الشركة إلى حوالي 8.2 مليار درهم.

وفي أكتوبر الماضي، أقرت الجمعية العمومية لإعمار العقارية على قرار الاندماج، تمت الموافقة على إعادة الهيكلة الداخلية لأصول وحقوق والتزامات وأعمال "إعمار مولز" بعد إتمام عملية الاندماج، وتحويلها لصالح إعمار لإدارة مراكز التسوق المملوكة بالكامل للشركة.

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