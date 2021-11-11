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انخفاض خسائر "ريدان الغذائية" 54% في الربع الثالث إلى 17.5 مليون ريال 

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مطابخ ومطاعم ريدان
مطابخ ومطاعم ريدان
سوق السعودية

انخفاض خسائر "ريدان الغذائية" 54% في الربع الثالث إلى 17.5 مليون ريال

مقابل أرباح 38.3 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق

دبي - العربية.نت

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أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة ريدان الغذائية، انخفاض صافي خسائر الربع الثالث من عام 2021 بنسبة 54.4% إلى 17.47 مليون ريال، مقارنة مع أرباح 38.3 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وعلى أساس ربعي، ارتفعت خسائر الشركة بنسبة 322% في الربع الثالث، مقابل خسارة بقيمة 4.14 مليون ريال في الربع الثاني من 2021.

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن سبب انخفاض الخسائر في الربع الثالث قياسا على نفس الفترة من العام الماضي يعود إلى انخفاض خسائر الهبوط في قيمة عقارات وآلات ومعدات، بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات والإيرادات الأخرى.

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وأشارت الشركة إلى انخفاض المصاريف العمومية والادارية.

وبلغت المبيعات خلال الربع الثالث 2021، نحو 29.83 مليون ريال، مقابل 28.16 مليون ريال في الربع الثالث من العام 2020، بارتفاع 6%.

وأشارت البيانات إلى انخفاض خسائر الشركة في فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2021 بنسبة 43.35% إلى 30.49 مليون ريال، قياسا على خسارة بقيمة 53.78 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2020.

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