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4 عوامل تتراجع بأرباح "الحمادي" 90% في الربع الثالث

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مستشفى الحمادي
فرع تابع لشركة "الحمادي"
سوق السعودية

4 عوامل تتراجع بأرباح "الحمادي" 90% في الربع الثالث

حققت صافي ربح بلغ 3.58 مليون ريال

دبي - العربية.نت

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تراجع صافي أرباح شركة الحمادي للتنمية والاستثمار "الحمادي" بنسبة 90.2% في الربع الثالث من 2021، إلى 3.58 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 36.57 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وعلى أساس ربعي، انخفضت أرباح "الحمادي" بنسبة 91.12% مقارنة بصافي ربح نحو 40.3 مليون ريال في الربع الثاني من 2021.

وقالت شركة "الحمادي"، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن انخفاض صافي ربح الربع الثالث من العام الحالي، على أساس سنوي، يعود إلى 4 عوامل، تضمنت تسجيل خسارة من العمليات غير المستمرة من مستشفى الحمادي العليا بقيمة 36.7 مليون ريال شاملة خسائر استبعاد الممتلكات والمعدات الخاصة بمستشفى الحمادي العليا البالغة 39.2 مليون ريال، بالإضافة إلى انخفاض مبيعات الشركات التابعة.

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وأضافت أنه من العوامل أيضاً زيادة مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة المكونة، والزيادة في مصروف الزكاة المكون للربع الثالث من 2021 نتيجة ارتفاع وعاء الزكاة.

وتراجع صافي أرباح "الحمادي" بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 21.06% في التسعة أشهر الأولى من 2021، إلى 79.42 مليون ريال، مقابل 100.6 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2020.

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