عائدات "موانئ أبوظبي" تنمو 22% إلى 2.79 مليار درهم في 9 أشهر

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي اليوم السبت عن النتائج المالية للأشهر التسعة الأولى من 2021 حيث سجلت معدل نمو في العائدات بلغ 22% لتصل إلى 2.791 مليار درهم مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي التي حققت 2.295 مليار درهم ويعود هذا الارتفاع إلى الزيادة في أحجام المناولة، والتنويع في قطاعات أعمال جديدة، وإبرام شراكات جديدة.

وزادت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال الفترة لتصل إلى 1.161 مليار درهم من 1.018 مليار درهم محققة نمواً بنسبة 7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بفضل النمو الملموس في غالبية أعمال القطاعات التابعة للمجموعة.

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وعلى صعيد البضائع العامة، نمت الأحجام التي تمت مناولتها إلى 37 مليون طن خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 من 22 مليون طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي، كما شهدت المناطق الصناعية تأجير مساحات بلغت نحو 2.7 مليون متر مربع خلال نفس الفترة ما يعكس التعافي العالمي الملموس من تبعات جائحة كوفيد-19 على الرغم من بعض العقبات التي لا تزال تواجهها سلسلة التوريد العالمية.

كما سجلت أحجام الحاويات التي تمت مناولتها زيادة لتصل إلى 2.47 مليون حاوية نمطية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 مقارنة بالرقم السابق المسجل خلال الفترة نفسها من العام الماضي والبالغ 2.42 مليون حاوية نمطية على الرغم من بعض القيود التي لا يزال يشهدها قطاع الشحن والحاويات العالمي.

ومن أبرز النتائج التشغيلية التي تم تسجيلها خلال الفترة المذكورة التوقيع على اتفاقية امتياز مع مجموعة "سي إم إيه سي جي إم" في شهر يوليو من عام 2021 تنص على تأسيس محطة حاويات جديدة في ميناء خلفية، بالإضافة إلى التوقيع على اتفاقية مبدئية مع شركة تطوير العقبة تنص على تطوير وتشغيل محطة سفن سياحية جديدة في ميناء العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية والتي تعتبر الأولى من نوعها في المملكة كما تعد أول محطة سفن سياحية لمجموعة موانئ أبوظبي خارج دولة الإمارات العربية المتحدة.

بالإضافة إلى ذلك، أبرمت المجموعة اتفاقية أولية مع الشركة العامة للموانئ في العراق لاستطلاع آفاق التعاون في مجالات النقل والنقل البحري.

وبلغ رأس المال المستثمر خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 زيادة ليصل إلى 23 مليار درهم، ما يعادل 6.3 مليار دولار من 19.9 مليار درهم، ما يعادل 5.4 مليار دولار تم استثمارها خلال الفترة نفسها من عام 2020، وذلك تماشياً مع برامج التوسع المستمرة التي تعمل المجموعة على تنفيذها".