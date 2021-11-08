موانئ أبوظبي للعربية: نخطط لاستثمار 500 مليون دولار في مصر

قال سيف المزروعي رئيس قطاع الموانئ في مجموعة موانئ أبوظبي، للعربية إن شركته تخطط لاستثمار 500 مليون دولار في مصر.

وأضاف أن استثمارات الشركة حول العالم تبلغ 5 مليارات دولار في عدة دول.

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وأشار في تصريحات خاصة للعربية أن الشركة ستتقدم لمشروعين في مصر هما ميناء سفاجا والعاشر من رمضان.

وأوضح أن الشركة تعتزم تطبيق أحدث الطرق والأساليب في الموانئ الذكية.

وفي إطار التوسعات، أعلنت موانئ أبوظبي اليوم الاثنين أن شركة "ميكو" للخدمات اللوجستية التابعة للمجموعة استحوذت على 31 شاحنة قلّابة وذلك في إطار سعيها إلى التوسع في تقديم دعم لوجستي متكامل لقطاعات الإنشاءات وتصنيع المعادن في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتنويع خدماتها لتلبية الاحتياجات المتنامية للمتعاملين.

وسيتم تشغيل الشاحنات الجديدة ضمن أسطول شركة "ميكو" الذي يضم أكثر من 400 شاحنة تخدم قطاعات مختلفة من بينها الأدوية، والرعاية الصحية، والمواد الغذائية الطازجة، والبضائع العامة.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية الإجمالية للشاحنات الجديدة أكثر من 2,300 طن، وهي قادرة على نقل المواد والإمدادات بين الموانئ والمصانع ومواقع البناء في جميع أرجاء إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، وقد تم تزويدها بنظام إدارة الأساطيل والذي يشتمل على أحدث تقنيات التتبع الآني وتحديد النطاق الجغرافي والاتصالات.

يذكر أن شركة "ميكو" للخدمات اللوجستية بدأت عملياتها عام 1978 كشركة شحن، بهدف خدمة قطاع النفط والغاز في المرحلة الأولى، ونجحت إلى اليوم في التعامل مع ما يزيد على 80% من إجمالي مشاريع النفط والغاز والبتروكيماويات في إمارة أبوظبي، وواصلت منذ ذلك الحين تنفيذ عمليات توسع متتالية لتغطي خدماتها قطاعات اقتصادية جديدة حيث حققت نجاحات لافتة وأظهرت قدرات فريدة على تجاوز كافة التحديات والعقبات.