أرباح "التجاري الدولي" الفصلية تقفز 62% وسط نمو قياسي في القروض

ارتفع صافي أرباح البنك التجاري الدولي في مصر بنسبة 62% على أساس سنوي إلى 3.81 مليار جنيه في الربع الثالث من العام 2021. وساهم صافي دخل الفوائد البالغ 6.5 مليار جنيه في نمو الإيرادات بنسبة 7% على أساس سنوي إلى 7.14 مليار جنيه، وفق القوائم المالية المجمعة للبنك.

شهد أكبر بنك خاص في مصر زخما مستمرا في نمو القروض، إذ حققت القروض بالعملة المحلية نموا قياسيا بنسبة 26% مقارنة بالعام الماضي. وبلغ معدل كفاية رأس المال لدى البنك التجاري الدولي 32.1% بنهاية الفصل، وهو أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية.

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وتعليقا على النتائج، قال البنك: "حققنا رقما قياسيا جديدا في الربع الثالث من العام 2021، مع نمو ملحوظ في صافي الأرباح مقارنة بالعام الماضي". وهذا "الأداء الاستثنائي مدفوع بأساسيات الميزانية العمومية والملاءة المالية المرنة".

ونوهت إدارة البنك أيضا إلى أن نمو القروض القوي، إلى جانب الاعتدال في المخصصات، ساعد البنك في احتواء الخسائر المتوقعة وغير المتوقعة، والحفاظ على المركز الرئيسي للبنك التجاري الدولي في السوق.

وحول النظرة المستقبلية قالت: "لا تزال الإدارة متفائلة بشأن قدرة البنك التجاري الدولي على الحفاظ على مكانته الرائدة في السوق، بالاعتماد إلى حد كبير على تغطيته الفريدة وهيكل ميزانيته العمومية القابلة للتكيف، والتي من شأنها أن تسمح بالتنقل المستقر من خلال ديناميكيات السوق غير المتوقعة"، بحسب ما جاء في البيان.