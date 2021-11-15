إيرادات "أوراسكوم للتنمية" تقفز 50% لـ 4.9 مليار جنيه

كشفت شركة "أوراسكوم للتنمية – مصر"، عن نتائج قوية على مدى التسعة أشهر من العام 2021، مدعومة بنمو ملحوظ في جميع قطاعات الأعمال الرئيسية للشركة. وتزامن ذلك مع عودة العالم ببطء إلى الحياة الطبيعية، وإعادة فتح أماكن العمل، واستئناف الأحداث الرياضية، وعودة المواطنين أخيرًا إلى السفر، وكل ذلك ساعد في المساهمة بشكل إيجابي في أداء الشركة التشغيلي.

تمكنت الشركة من تحقيق إجمالي إيرادات بلغت نحو 4.9 مليار جنيه، بنسبة زيادة بلغت 50.1%، مقارنة بـ 3.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

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وارتفع مجمل الربح ليصل إلى 1.8 مليار جنيه بهامش 36.4% خلال أول 9 أشهر من 2021، مقابل 954.6 مليون جنيه وهامش 29.2% في الفترة المقارنة من العام الماضي.

وبمقارنة نتائج أعمال الشركة قبل انتشار الوباء في التسعة الأشهر الأولى من العام 2019، فقد شهدت الشركة نمواً ملحوظاً بنسبة 46.6% في إجمالي الإيرادات.

كما تمكنت من تخفيض التكاليف في جميع المجالات، وانخفضت المصروفات العامة والإدارية بنسبة 13.1% لتصل إلى 98.1 مليون جنيه في التسعة الأشهر الأولى من العام 2021.

وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والبنود غير النقدية بنسبة 106.4%، لتصل إلى 1.8 مليار جنيه مصري مقابل 896.7 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام 2020، كما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 118.6% لتصل إلى 1.95 مليار جنيه مقارنة بـ 890.5 مليون جنيه مصري خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2020.

وتراجعت مصروفات الفوائد بنسبة 14.7% لتصل إلى 201.5 مليون جنيه.

وقد انعكس الأداء الإيجابي على أرباح الشركة، حيث بلغ صافي الربح 1.2 مليار جنيه في الأشهر التسعة الأولى من 2021، بزيادة 3.4 مرة مقابل 357.4 جنيه في الأشهر التسعة الأولى من 2020.

وبلغ الرصيد النقدي للشركة 2.9 مليار جنيه، كما بلغ رصيد القروض 3.5 مليار جنيه، وبلغ معدل الدين إلى حقوق الملكية 0.71 مرة في نهاية سبتمبر 2021، وبلغ صافي الدين 581.4 مليون جنيه في 9 أشهر من 2021.

وقد سجل معدل الدين إلى حقوق الملكية 0,97 مرة في نهاية 2020، وبلغ رصيد القروض 3.6 مليار جنيه وصافي الدين 1.5 مليار جنيه في نهاية 2020.

وعلى الجانب الآخر، ارتفعت التدفقات النقدية بنسبة 197.6% لتصل إلى 1.15 مليار جنيه مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.